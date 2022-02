Europa League: l’Atalanta rimonta l’Olympiakos, Lazio rimontata dal Porto

Questione di rimonte in Europa League per le due squadre italiane impegnate in serata. A Bergamo l’Atalanta rimonta e vince 2-1 contro l’Olympiakos; la Lazio prima passa in vantaggio e poi si fa recuperare e rimontare dal Porto sempre 2-1

RIMONTE − Dopo il pareggio nel tardo pomeriggio del Napoli a Barcellona (vedi report), in serata hanno giocato Atalanta e Lazio rispettivamente in casa contro l’Olympiakos e in trasferta sul campo del Porto. Iniziando dagli orobici, la squadra di Gasperini chiude il primo tempo in svantaggio a causa del bel gol al minuto 16 di Soares. Nella ripresa, doppietta sorprendente di Djimsiti che in due minuti tra il 61′ e il 63′ ribalta i greci. A Oporto, invece, la Lazio passa in vantaggio con Zaccagni al 23′ ma si fa pareggiare al 37′ da Martinez. Ad inizio ripresa, arriva il sorpasso portoghese ancora con Martinez. Il ritorno dei playoff di Europa League sarà in programma settimana prossima con Atalanta e Lazio impegnate entrambe alle 18.45.