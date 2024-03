Vede Spagna e fa gol: Lautaro Martinez avverte l’Atletico Madrid!

Lautaro Martinez ha un certo feeling con la Spagna. Il capitano dell’Inter segna sempre quando gioca in terra iberica.

TORO RIPOSATO − Cresce l’attesa per la grande sfida di Madrid: tra meno di 48 ore l’Inter sarà al Civitas Metropolitano per giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Davanti si ritroverà l’Atletico. C’è da proteggere l’1-0 maturato a San Siro. A guidare l’Inter ci penserà ovviamente Lautaro Martinez. Il capitano è rimasto in panchina a Bologna, festeggiando la tredicesima vittoria di fila della Beneamata direttamente accanto a mister Inzaghi. Un turno di meritato riposo per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista della trasferta spagnola di mercoledì. In questa stagione, Lautaro Martinez sta raggiungendo vette altissime: sono ben 26 i gol complessivi del Toro tra tutte le competizioni. Due di questi arrivati in Champions League, rispettivamente contro Real Sociedad e Salisburgo. Ora arriva nuovamente la tappa Spagna.

TRADIZIONE − Appunto, la Spagna. Quando Lautaro Martinez vede il Paese della Paella e delle Ramblas non ci vede più dalla fame… Da gol. Il capitano dell’Inter, infatti, ha un’eccellente tradizione contro le squadre spagnole, tanto da aver segnato ben quattro gol in 13 partite totali tra casa e trasferta e tutti e quattro segnati peraltro in Spagna. Due gol a Barcellona, il primo nell’ottobre del 2019 con Antonio Conte in panchina (gara poi persa 2-1), il secondo lo scorso anno nel 3-3 del Camp Nou. Uno contro il Real Madrid a Valdebebas nel novembre 2020 (gara poi persa 3-2) e infine l’ultimo contro la Real Sociedad in questa edizione della Champions League (gol decisivo per il pari finale). Insomma, il Toro difficilmente si fa domare in terra iberica. Ora l’Inter si aspetta il quinto timbro nella partita più importante. Il ‘Cholo’ Simeone è avvisato.