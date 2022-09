Udinese-Inter, sfida di stili: la differenza nel possesso indica l’idea di partita

Udinese-Inter appare come una partita con un copione ben preciso. Il dato del possesso palla dele due squadre suggerisce i ruoli.

STILI DEFINITI – Che partita sarà Udinese-Inter? Senza voler entrare nella sfera della veggenza, c’è una statistica che identifica bene lo stile di gioco delle due squadre. Ed essendo netta fornisce una buona approssimazione di che ruolo prenderanno nella gara. Parliamo del possesso palla.

SQUADRA DI POSSESSO – L’Inter ormai da anni è una squadra che tende a tenere il pallone, controllare il gioco. Anche con Conte, escludendo certi momenti. Con Inzaghi la tendenza si è perfino acuita, per una questione di caratteristiche tecniche. Anche in questa stagione i nerazzurri sono al top della statistica del possesso palla. Per la precisione terzi, dopo Fiorentina e Napoli. Col 56,5%. Il dato dell’Udinese rende facile intuire i ruoli che le due squadre assumeranno, presumibilmente, nella sfida di oggi.

SQUADRA DI RIPARTENZA – Gli uomini di Sottil alla voce possesso palla sono quart’ultimi in Serie A. Col 44,5%. Peggio fanno solo Spezia, Cremonese e Lecce. Facile quindi immaginarsi l’Inter ad alzare il baricentro e fare la partita, con l’Udinese pronta invece a ripartire. Anche perché le specifiche del possesso tra casa e trasferta acuisce ancora la differenza. I bianconeri in casa sono addirittura ultimi per percentuale col 38,3%. “Colpa” delle sfide con Fiorentina (arrivata al 75% di possesso) e Roma che hanno abbassato il dato, entrambe vinte. Due big match, affrontati con uno stile ben preciso. L’Inter insomma è avvisata.