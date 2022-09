Udinese-Inter, friulani imbattuti in casa: impressiona un dato

Tre delle sei gare di campionato fin qui disputate, l’Udinese le ha giocate tra le mura di casa. Dove non è ancora arrivata una sconfitta. A impressionare particolarmente è soprattutto un dato.

IMBATTUTI AL 100% – Udinese-Inter in programma domenica alle 12.30 sarà la quarta gara disputata in casa dai friulani in questo inizio di campionato di Serie A. Fin qui per la squadra guidata da Andrea Sottil non sono ancora arrivate sconfitte davanti ai propri tifosi. Nel dettaglio uno 0-0 (in dieci uomini) contro la Salernitana, un 1-0 contro la Fiorentina e il pesante 4-0 contro la Roma di José Mourinho. Sette punti su nove disponibili. Ma soprattutto una vera e propria imbattibilità al 100%. Perché fin qui ancora nessuno è riuscito a bucare la porta difesa da Silvestri in casa. Gli unici gol subiti dall’Udinese sono arrivati nelle due trasferte contro Milan (4-2) e Monza (1-2). Un doppio compito arduo per gli attaccanti dell’Inter, chiamati a dare il meglio di sé e interrompere la doppia striscia positiva dei bianconeri.