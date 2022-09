Inzaghi ‘maestro’ contro l’Udinese: 10 su 12 e striscia positiva con l’Inter

Simone Inzaghi potrebbe essere considerato dall’Udinese come una sorta di ‘bestia nera’. Il tecnico dell’Inter, infatti, ha ottenuto ben dieci vittorie su dodici nella sua carriera da allenatore contro i friulani.

DIECI SU DODICI – Simone Inzaghi entra in versione maestro, quando si tratta di affrontare l’Udinese. Nella sua carriera da allenatore, il tecnico nerazzurro ha conquistato per dieci volte la vittoria contro i friulani. Una sola la sconfitta (in casa, ai tempi della Lazio nella stagione 2020-2021) e uno il pareggio (in trasferta, sempre sulla panchina della Lazio nella stagione 2019-2020). Uno score da sottolineare, frutto di un totale di 22 gol segnati dalle sue squadre e solo 6 subiti. Lo scorso anno, sulla panchina dell’Inter, Inzaghi ha ottenuto sia all’andata che al ritorno al vittoria: 2-0 a San Siro e 1-2 in Friuli. Una striscia positiva che sicuramente vorrà far proseguire domenica alle 12.30.