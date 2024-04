Thuram, ti ricordi di Inter-Milan? Altro derby a caccia di conferme

Per Marcus Thuram il derby fra Inter e Milan è sicuramente una partita non banale. Proprio nella sfida di andata l’attaccante francese, con l’eurogol che valse il secondo dei cinque gol segnati dai nerazzurri, entrò di diritto nel cuore dei tifosi. Lunedì, nel derby di ritorno, andrà a caccia di conferme.

EUROGOL – Il derby di andata fra Inter e Milan è decisamente la partita in cui Marcus Thuram si è preso il cuore dei tifosi nerazzurri. Un gol pazzesco, il suo, che valse il momentaneo 2-0 di quel 5-1 finale. Una botta pazzesca a giro, con la sfera che si deposita sotto l’incrocio. Insomma, già segnare in un derby è un biglietto da visita non indifferente. Figurarsi farlo in quel modo. Ecco perché per Thuram il derby Milan-Inter non può decisamente essere una partita banale.

Thuram, caccia alle conferme in Milan-Inter

VOGLIA DI MIGLIORARE – Adesso Marcus Thuram è a caccia di conferme dopo il ritorno al gol nella sfida contro il Cagliari, che gli è valso l’undicesimo centro del suo campionato. L’attaccante francese vuole concludere al meglio la sua prima stagione in Serie A e, perché no, giocarsi le sue carte per un posto da titolare nella Francia di Didier Deschamps in vista di EURO 2024. Ecco perché per lui Milan-Inter può essere una gara di conferme. Al suo fianco ritroverà Lautaro Martinez, in quella coppia che tanto bene ha funzionato in questa stagione e che ha portato l’Inter nella situazione di potersi giocare lo scudetto proprio nel derby. Con un lavoro, adesso, da portare a termine.