Gosens, dopo l’Inter di nuovo l’Italia? Due pretendenti di Serie A! – SI

Robin Gosens la scorsa stagione ha lasciato l’Inter per trasferirsi in Germania, all’Union Berlino. Un’esperienza non brillantissima, tanto che secondo SportItalia l’esterno tedesco potrebbe tornare in Italia. Con due pretendenti.

POSSIBILE RITORNO – Lasciata l’Inter per tornare in Germania, Robin Gosens potrebbe cambiare nuovamente squadra dopo una sola stagione all’Union Berlino. Dopo un’annata da autentica rivelazione, con la storica qualificazione in Champions League, il club teutonico naviga ora in cattive acque, a pochi punti dalla zona retrocessione in Bundesliga. In vista della prossima stagione, quindi, Gosens potrebbe tornare in Italia. Con due squadre interessate a lui. Una è la Lazio, al momento in vantaggio. Ma attenzione anche al Bologna che, in caso di qualificazione in Champions League, tenterebbe l’assalto per l’ex Inter e Atalanta.