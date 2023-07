Stankovic, un futuro all’Inter è possibile? Un aspetto parla chiaro

Filip Stankovic sta svolgendo la preparazione estiva con l’Inter, dopo il prestito biennale al Volendam. Ma il suo futuro è ancora incerto: altra esperienza di crescita, o troverà un posto nella rosa nerazzurra? Al momento, le probabilità vanno in un’unica direzione.

IN ATTESA – Filip Stankovic è di nuovo parte della rosa dell’Inter, con uno status tuttavia diverso. Il figlio d’arte non è più (solo) un ottimo prospetto tra i pali. Ma fa il suo ritorno in nerazzurro come uno dei migliori portieri dell’ultima Eredivisie (35 presenze totali col Volendam). E infatti è lui a partire titolare in porta nelle prime due amichevoli precampionato dell’Inter, contro Lugano (sostituito al 64′ da Raffale Di Gennaro) e Pergolettese (sostituito all’intervallo da Ionut Radu). Però il suo futuro prossimo è tutt’altro che definito.

L’ESPERIENZA PARLA – Sul piatto di Stankovic ci sono due possibilità: un altro prestito formativo o la permanenza in nerazzurro. Previo rinnovo del contratto in entrambi i casi, data la scadenza nel 2024. E al momento, dal suo punto di vista, giocare un’altra stagione da titolare appare come la scelta migliore. Stankovic non sarebbe infatti un titolare nell’Inter: l’eredità di André Onana cadrà sulle spalle e sui guanti di Yann Sommer, Bayern Monaco permettendo. E per la sua giovane età (classe 2002) è indubbiamente meglio raccogliere più minuti possibili in campo, che limitarsi ad allenarsi. Un posto da secondo portiere non comporterebbe alcun vantaggio né per lui né per l’Inter stessa. Che non a caso si sta spostando su Emil Audero, un profilo più esperto e pronto in caso di chiamata in causa.