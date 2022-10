Skriniar-Inter, il rinnovo passa anche dalle garanzie di Zhang: la situazione

Skriniar e l’Inter hanno avviato i dialoghi per il rinnovo di contratto (QUI le ultime). Un appuntamento programmato da tempo e che dopo l’approdo agli ottavi di Champions League, con relativo incasso, è diventato di primaria importanza. L’idea del club nerazzurro è quella di evitare un eventuale addio a parametro zero dello slovacco ma lo sforzo economico dovrà essere cospicuo. Anche Zhang si è esposto in prima persona (vedi articolo), ora la palla passa al difensore

PRIORITÀ – Milan Skriniar sta indossando la fascia di capitano da quando Samir Handanovic non è più il titolare tra i pali. L’importanza dello slovacco non passa di certo solo dalla fascia al braccio poiché il vero perno difensivo è lui. Dopo un inizio di campionato negativo, lo slovacco sta tornando sui suoi livelli anche se c’è ancora molto su cui lavorare. A tenere banco all’indomani della qualificazione agli ottavi di Champions League è il suo rinnovo di contratto, con l’Inter che ha avviato ufficialmente le trattative. L’idea è quella di aumentare l’ingaggio a 6,5 milioni di euro (come gli altri top della rosa) e blindarlo per evitare un addio a parametro zero. Il Paris Saint-Germain, come ben sappiamo, è pronto all’assalto con un ingaggio faraonico (9 milioni di euro).

Skriniar, coltello dalla parte del manico a meno che le richieste non diventino impraticabili per l’Inter

In questo momento lo slovacco ha sicuramente il coltello dalla parte del manico mentre l’Inter è forte della qualificazione in Champions League che, oltre al prestigio, va anche a rimpinguare le casse del club. Non è un caso infatti che la trattativa sia iniziata a qualificazione ottenuta. Il tempo però stringe, Steven Zhang si è esposto in prima persona palesando fiducia e respingendo ogni rumors sulla possibile cessione del club. Una possibile garanzia da parte del patron nerazzurro sicuramente potrebbe aiutare Skriniar che si avvia verso i 28 anni e vuole puntare su un progetto solido, serio e vincente. Certamente lo sforzo economico dovrà essere cospicuo con la consapevolezza di non poter mai raggiungere, almeno in questo preciso momento, le cifre offerte dai parigini. Skriniar questo lo sa e l’ultima parola spetta solo a lui.