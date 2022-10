Cassano: «Inter e Milan vita facile, non si possono fare queste partite qui!»

Inter e Milan in Champions League hanno battuto rispettivamente Viktoria Plzen e Dinamo Zagabria con tanto di qualificazione agli ottavi per i nerazzurri mentre ai rossoneri basta un punto con il Salisburgo. Cassano su Instagram sminuisce le due milanesi e commenta il ritorno al gol di Lukaku

VITA FACILE – L’Inter e il Milan dovevano vincere rispettivamente con Viktoria Plzen e Dinamo Zagabria ma per Antonio Cassano sono vittorie che hanno poco valore: «Inter e Milan hanno fatto una passeggiata di salute. Sia a Zagabria il Milan vincendo molto facile. Con tutto il rispetto per la Dinamo Zagabria, sembrava una squadra di Serie B. Il Viktoria Plzen sembrava addirittura una squadra di Serie C. Non capisco a volte vedi in Champions League delle partite che è vero che a volte sono complicate ma non si possono fare queste partite qui. Hanno avuto vita facile tutte e due. L’Inter ha avuto la fortuna che Lukaku è entrato e ha fatto gol che gli dà fiducia per il futuro»