Skriniar, 10 giorni per il recupero e lasciare un buon ricordo all’Inter

Continuano i problemi alla schiena per Milan Skriniar che, dopo aver saltato le ultime gare con la maglia dell’Inter (escludendo il quarto d’ora finale contro il Porto), è stato costretto a tornare dal ritiro della sua nazionale. Nei prossimi dieci giorni bisognerà cercare il recupero, anche per chiudere al meglio l’esperienza in nerazzurro.

CORSA AL RECUPERO – Dieci giorni. Questo il tempo a disposizione di Milan Skriniar per recuperare dai problemi alla schiena e tornare in vista della partita contro la Fiorentina a San Siro. Per il difensore non è un periodo facile, tra le reazioni per la sua scelta di lasciare l’Inter a zero e il dolore che gli ha impedito non solo di scendere in campo con la maglia nerazzurra, ma anche con quella della sua nazionale. Tornato ad Appiano Gentile, Milan Skriniar sarà a disposizione dello staff di Simone Inzaghi. Con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile.

CHIUSURA – Il recupero di Milan Skriniar sarebbe fondamentale sia per l’Inter, che per il giocatore stesso. L’emergenza in difesa per i nerazzurri si è fatta sentire nelle ultime gare e il ritorno con il Porto ha mostrato i limiti fisici che ormai ha la rosa visti i numerosi impegni. Senza Matteo Darmian, proprio lo slovacco è l’unica alternativa affidabile come terzo difensore di destra. Inoltre, lo stesso Milan Skriniar, dopo la sua esperienza in nerazzurro, vorrà sicuramente lasciare nel migliore dei modi. Regalando ai tifosi un bel ricordo per chiudere una storia durata sei anni e destinata a chiudersi a giugno.