Danovaro: «Accordo con afizzionados, l’Inter è seguita in Messico»

Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, si è espresso ai microfoni ufficiali del club dopo l’annuncio dell’accordo con afizzionados. Nerazzurri che ampliano la fanbase in Messico

SODDISFAZIONE − L’Inter ha stretto la nuova partnership con afizzionados (vedi articolo). Parla Luca Danovaro: «Siamo molto soddisfatti di aver chiuso questo accordo con afizzionados, canale del gruppo Televisa. Questa partnership ci permette di consolidare la nostra presenza in Latino America, territorio strategico per proseguire nello sviluppo del nostro brand nel continente americano. L’accordo ci permetterà inoltre di essere ancora più vicini alla nostra fanbase messicana, una delle più affezionate ai colori nerazzurri, e premia il nostro impegno per la trasformazione del nostro Club in una vera e propria media entertainment company, che crea contenuti anche per i grandi broadcaster internazionali».