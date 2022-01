Serie A – I promossi e i rimandati della ventitreesima giornata

Serie A 2021-22, si è disputata la ventitreesima giornata di campionato (QUI risultati e classifica). Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno.

Col posticipo Milan-Juventus 0-0 di ieri sera si è chiusa la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter allunga in vetta, grazie alla vittoria al fotofinish col Venezia e al pareggio del Milan i nerazzurri volano a +4 (con una partita in meno) e dopo la sosta ci sarà il derby. Il Napoli approfitta della frenata dei rossoneri e li aggancia al secondo posto grazie al 4-1 contro la Salernitana. Il pareggio della Juventus avvantaggia la Roma che guadagna due punti sui bianconeri. Per quanto riguarda la lotta salvezza grande balzo in avanti dello Spezia che, cogliendo la terza vittoria consecutiva, prende un buon margine sulla zona calda della classifica. Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno.

SERIE A, VENTITREESIMA GIORNATA: I PROMOSSI

SPEZIA – Dopo l’impresa in casa del Milan, lo Spezia conquista altri tre punti fondamentali nel derby ligure contro la Sampdoria e migliora decisamente la sua classifica. La squadra di Thiago Motta, in discussione fino a qualche settimana fa, ha preso un ritmo quasi da scudetto con quattro vittorie nelle ultime cinque partite che regalano ai bianconeri una classifica di Serie A sicuramente più sorridente. Ovviamente pare difficile pensare che possa durare, ma il bottino di punti accumulato nelle ultime settimane potrebbe già risultare decisivo alla fine del campionato.

ROMA – La trasferta in casa dell’Empoli poteva essere piena di insidie per la squadra di José Mourinho, ma grazie a un primo tempo praticamente perfetto i giallorossi tornano a casa con tre punti molto pesanti per la rincorsa a un posto in Europa. La Roma sta vivendo una stagione sull’altalena, tante volte si è parlato di svolta e tante volte è arrivato un pesante ritorno coi piedi di terra. Meglio quindi che i giallorossi mantengano un basso profilo, ma questa giornata è indubbiamente da promozione piena.

INTER – La partita casalinga contro un Venezia falcidiato dalle assenze e risolta solo dall’incornata di Edin Dzeko al 90′ non è stata di sicuro la migliore prestazione stagionale dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha però svoltato un’altra partita nei minuti finali e non può essere un caso. I Campioni d’Italia in carica, anche quando non brillano, hanno carattere da vendere e voglia di dimostrare di meritare quel triangolino tricolore sul petto. Ora la classifica sorride all’Inter e dopo la sosta ci sarà un derby che metterà in palio dei punti non decisivi, ma sicuramente fondamentali per la corsa scudetto.

SERIE A, VENTITREESIMA GIORNATA: I RIMANDATI

SAMPDORIA – Il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria è senza dubbio amaro. Il derby ligure contro lo Spezia rientrava nella categoria delle partite che non bisognava fallire, ma l’esame non è stato superato. Per i blucerchiati è la quarta sconfitta consecutiva (sempre KO nel 2022) e la classifica non sorride: ancora non è il momento degli allarmi rossi, ma il trend è senza dubbio preoccupante. Per il tecnico ci sarà da lavorare per mantenere la squadra in Serie A.

BOLOGNA – Qualcosa sembra essersi inceppato nei rossoblù che incappano nella terza sconfitta consecutiva col 2-1 subito in casa del Verona. Non è la prima volta che la squadra di Sinisa Mihaijlovic entra in questi momenti bui e ogni volta ha saputo uscirne, quindi i tifosi possono per il momento restare ancora sereni. La classifica di Serie A era però senza dubbio più sorridente fino a qualche settimana fa, ma dai sogni d’Europa forse è il caso di abbassare le pretese e pensare a una salvezza tranquilla.

MILAN – Non è un mistero che, dopo la vittoria dell’Inter, per i rossoneri fosse soltanto uno il risultato a disposizione contro la Juventus: la vittoria. Ne è uscita invece una gara decisamente brutta contro una Juventus apparsa persino più piccola degli standard già non eccelsi di questa stagione. La squadra di Stefano Pioli ha mostrato tanta grinta, ma poche idee e il distacco dall’Inter è cresciuto e in più bisogna fare i conti con l’aggancio del Napoli: il derby della prossima giornata non sarà un’ultima spiaggia, ma poco ci manca.