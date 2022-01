Sconcerti: «Inter, oggettiva evidenza. Ma io penso ancora che sarà venduta»

Sconcerti è sicuro della forza dell’Inter così come del fatto che sia la miglior squadra in Serie A e non solo per la classifica. Collegato con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista ribadisce poi come veda vicino l’addio di Suning.

LA CAPOLISTA – Ecco come si esprime Mario Sconcerti: «L’Inter a me sembra la squadra più forte del campionato, ma da un po’. Se dividiamo il campionato in due parti nelle prime undici partite aveva cinque punti in meno di Milan e Napoli, nella seconda parte ha dato dieci punti a tutte e due. È chiaro che arriva da un momento di grande forza, visto che ha già vinto lo scorso anno non c’è motivo di pensare che abbia grandi problemi. È oggettiva l’evidenza dell’Inter. Io resto del parere che l’Inter sarà venduta, ma l’estate scorsa era un altro periodo e non si sapeva chi avrebbe sostituito Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Per questo ne parlavamo, poi il calcio cambia».