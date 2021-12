Serie A – I promossi e i rimandati della diciannovesima giornata

Serie A 2021-22, si è disputata la diciannovesima giornata di campionato (QUI risultati e classifica). Di seguito i promossi e i rimandati dell’ultimo turno del girone d’andata.

Coi posticipi Empoli-Milan 2-4 e Napoli-Spezia 0-1 di ieri sera si è chiusa la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultima del girone di andata e “monca” di Udinese-Salernitana non disputata. Non si ferma la marcia dell’Inter, che consolida il suo primato dopo la vittoria contro il Torino. Alle spalle dei nerazzurri tiene il passo solo il Milan, mentre Napoli e Atalanta incappano in nuovi stop e la Juventus prova a riavvicinarsi alla zona Champions League. Nelle retrovie importantissimo colpo dello Spezia che, con la vittoria a Napoli, prende margine sulla zona retrocessione. Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno.

SERIE A, DICIANNOVESIMA GIORNATA: I PROMOSSI

MILAN – Al Milan serviva una ripartenza dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Napoli. L’occasione non era delle migliori, in casa dell’Empoli rivelazione di questo campionato, ma la squadra di Stefano Pioli ha saputo estrarre dal cilindro un’ottima vittoria che le permette di non perdere troppo contatto dall’Inter capolista. Per quanto visto in campo forse la punizione è stata troppo severa per l’Empoli, ma al Milan serviva regalarsi un sereno Natale e la missione si può definire compiuta.

BOLOGNA – Il Bologna è una squadra che sta vivendo un campionato di Serie A sull’ottovolante. La squadra di Sinisa Mihajlovic, infatti, fatica a trovare continuità, ma dopo tre sconfitte è arrivata finalmente una vittoria. Il derby emiliano in casa del Sassuolo non era certo la più facile delle sfide, ma i rossoblù si sono saputi imporre per 0-3 ponendo fine alla loro serie negativa e consolidando la propria classifica.

SPEZIA – In modo totalmente inaspettato lo Spezia si fa un grande regalo di Natale espugnando il “Maradona” di Napoli. C’è tanta fortuna nella vittoria dei liguri, ma i tre punti conquistati in questo turno rappresentano una boccata di ossigeno assolutamente salutare e permette allo Spezia di prendere un certo margine sulla zona retrocessione che, in questo momento, sembra essere ben definita.

SERIE A, DICIANNOVESIMA GIORNATA: I RIMANDATI

ATALANTA – L’Atalanta sembra essere entrata in uno dei black out che hanno spesso caratterizzato la parabola di Gian Piero Gasperini. I neroazzurri, dopo un ottimo periodo che aveva rilanciato la loro candidatura allo scudetto, incappano in un pareggio per 0-0 contro il modesto Genoa. Un punto in due partite non è certo ritmo da scudetto. La Juventus inoltre si avvicina alla quarta posizione e a Bergamo forse è il caso di guardarsi anche le spalle.

ROMA – La roboante vittoria di Bergamo poteva essere il segnale di un nuovo inizio in Serie A per la Roma di José Mourinho, ma il pareggio di questo turno contro la Sampdoria forse è indice che c’è ancora da lavorare. I giallorossi confermano i loro difetti di questo girone di andata e si dimostrano incapaci di portare a casa i tre punti contro una squadra di caratura inferiore. La corsa per un posto in Champions League è serrata e punti come questi, alla lunga, si pagano.

NAPOLI – La vittoria in casa del Milan poteva essere la fine della crisi per il Napoli, ma in realtà rischia di essere stato un semplice episodio. Contro lo Spezia la squadra di Luciano Spalletti cercava la continuità smarrita, ma deve fare i conti con una sconfitta dolorosa. La vetta della Serie A sembra sempre più lontana e, in assenza di una scossa, anche la corsa verso un posto in Champions League rischia di diventare un calvario. Le feste dovranno servire per ricaricare le batterie.