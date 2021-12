Inter, acquisto a sinistra per ‘spostare’ Dimarco? Su Onana tranquillità – SI

L’Inter non sembra destinata a fare granché a gennaio, ma qualcosa potrebbe lo stesso succedere. Secondo quanto fa sapere Pedullà, durante Sportitalia Mercato, da tenere d’occhio un acquisto a sinistra per spostare Dimarco terzo centrale e Onana confermato per la prossima stagione.

I MOVIMENTI – Negli scorsi giorni sono uscite parole di André Onana riguardanti il Barcellona (vedi articolo). Secondo Alfredo Pedullà non cambiano la destinazione del portiere in uscita dall’Ajax a fine stagione come svincolato: «Onana doveva dire in quel modo, ma l’Inter su Onana è convinta e tranquilla. Ha dovuto rilasciare quelle dichiarazioni di gradimento e di stima nei riguardi del Barcellona, ma lui la scelta l’ha fatta. Dovrebbe accadere un terremoto, calcistico ci mancherebbe, per ribaltare la situazione. A gennaio può stare così, a meno che uno fra Matias Vecino e Aleksandar Kolarov non chieda di andare via. Se dovesse succedere l’Inter potrebbe fare o un centrocampista o un esterno sinistro, per spostare Federico Dimarco che ha rinnovato come centrale difensivo. Per il futuro in questo momento Nahitan Nandez non è una pista per gennaio, può capitare che scivoli via».