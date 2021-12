VIDEO – Napoli-Spezia 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Spezia, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



RISULTATO INCREDIBILE – Napoli-Spezia 0-1 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Pur senza mai tirare in porta lo Spezia riesce nell’impresa di vincere. Il Napoli, caricato dal successo col Milan, pensa che sia una partita facile e comincia anche bene. Si ferma però a un tiro sull’esterno della rete di Matteo Politano. Al 37′ l’incredibile: punizione di Simone Bastoni a centro area e perfetto colpo di testa a incornare di Juan Jesus. Qual è il problema? Che infila perfettamente la propria porta, autogol clamoroso. A inizio ripresa tiro al volo di Hirving Lozano, di poco alto. Il messicano farebbe anche gol, ma c’è un precedente fuorigioco e l’assistente annulla senza bisogno del VAR. Non vale nemmeno il pari di Andrea Petagna, che prima di colpire di testa spinge giù Martin Erlic. Napoli anche sfortunato: su un errore in disimpegno Mario Rui mette in mezzo per Lozano a porta vuota e salva nell’area piccola Erlic. Diventa quasi un assedio quello dei partenopei, ma con poca lucidità. Nel finale André Frank Zambo Anguissa, con un tiro dal limite, chiama all’intervento Ivan Provedel mentre al 93′ di testa Eljif Elmas prende la parte alta della traversa. Terza sconfitta consecutiva in casa per il Napoli, ora a -7 dall’Inter, Spezia a +5 sulla terzultima.

Video con gli highlights di Napoli-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.