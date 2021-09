Sassuolo-Inter, la sosta incombe: vittoria più importante del previsto

Dopo gli ultimi risultati in Serie A e in Champions League, Sassuolo-Inter assume un’importanza ancora maggiore. Anche e soprattutto a causa della sosta per le nazionali.

TEMPO DI RISCATTO – Due pareggi in due partite, contro Atalanta e Shakhtar Donetsk. Ci arrivano così i nerazzurri a Sassuolo-Inter, sfida in programma sabato sera al Mapei Stadium. Una partita che assume contorni decisamente più importanti di quelli che ci si aspetterebbe. Il primo motivo, chiaramente, è dovuto alla delusione di Champions League (vedi report). I nerazzurri erano chiamati contro gli ucraini a dare un forte segnale in Europa, rimediando tuttavia soltanto un pareggio frutto di una prestazione tutt’altro che brillante. Il secondo motivo, invece, riguarda la sosta per le nazionali che incombe come la metaforica Spada di Damocle.

SOSTA – Il fatto di dover restare per due settimane senza partite a causa delle nazionali, è ciò che rende più di tutto necessaria una vittoria dell’Inter a Sassuolo. Dopo il mercato estivo e gli addii pesanti, la stagione nerazzurra è già iniziata con una pesante aria di pessimismo. Specialmente tra i tifosi. La possibilità di giocare ogni tre giorni è ciò che permette a tutti di lasciarsi alle spalle delusioni e amarezze e proprio per questo la sosta renderebbe pesante da digerire un’altra non-vittoria.

Inter, che trittico!

RIPARTENZA DIFFICILE – Il tutto è reso ancor più complicato per l’Inter dal ritorno in campo dopo le nazionali. Con un trittico di partite da non prendere decisamente alla leggera: la trasferta contro la Lazio (con il problema dei Sudamericani di rientro dalle loro lunghe trasferte), la gara di Champions League in casa contro lo Sheriff che – alla luce degli ultimi risultati – è già decisiva per le sorti europee dell’Inter. Infine il sentitissimo scontro diretto a San Siro contro la Juventus. Insomma, se ancora non fosse abbastanza chiaro, contro il Sassuolo sono vietati passi falsi. Conta solo la vittoria.