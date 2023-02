Porto, il cammino in Champions League prima dell’Inter: 2+4

Un cammino diverso quello di Inter e Porto nella fase a gironi di UEFA Champions League, prima dell’incontro agli ottavi di finale in programma domani e martedì 14 marzo. Un gruppo, quello dei portoghesi, iniziato nel peggiore dei modi. Con, però, una rimonta da primo posto

CHI MAL COMINCIA… – Difficile pronosticare un Porto primo nel suo gruppo di UEFA Champions League. La squadra di Sergio Conceicao, infatti, ha iniziato il suo cammino nella competizione europea con due sconfitte: la prima per 2-1 a Madrid contro l’Atletico. La seconda, pesantissima, per 0-4 in casa contro il Club Brugge. Risultati che mettevano a serio rischio la permanenza in Europa, figurarsi un primo posto. Poi, la svolta. Il Porto da allora ha infatti collezionato ben quattro vittorie: due contro il Leverkusen (2-0 in casa e 0-3 fuori), il riscatto contro il Club Brugge (0-4 in trasferta) e infine il 2-1 sull’Atletico Madrid che ha certificato il sorpasso ai belgi con tanto di primo posto. E Inter agli ottavi di finale.

PRESTAZIONI – Un Porto che, in UEFA Champions League, ha trovato quindi due vittorie in casa, due vittorie in trasferta, una sconfitta in casa e una sconfitta in trasferta. Frutto di dodici gol segnati e sette subiti. Un attacco sicuramente temibile e una difesa piuttosto rocciosa. Dei sette gol, infatti, sei sono arrivati nelle prime due sconfitte. Poi il Porto ha collezionato tre clean sheet consecutivi, prima di chiudere con il gol subito all’ultima dall’Atletico Madrid. Inter, vietato abbassare la guardia.