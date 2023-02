Benitez: «Mi piace l’Italia, Inter e Napoli bei ricordi! Un aspetto mi manca»

Benitez non dimentica l’Italia e la sua avventura prima all’Inter e poi al Napoli. Il tecnico spagnolo, intercettato da Sky Sport, svela qual è l’aspetto che più gli manca del nostro Paese. Di seguito le sue dichiarazioni

AMBIENTE – Rafael Benitez ha lavorato in Italia, prima all’Inter e poi al Napoli. Il tecnico spagnolo ammette che il nostro Paese gli manca soprattutto da un certo punto di vista: «L’Italia? Mi piace tantissimo, sono stato all’Inter e poi al Napoli, ho tanti buoni ricordi per la gente, per i titoli ma soprattutto per l’ambiente calcistico he è simile a quello spagnolo. I giornalisti capiscono di calcio e tutti possono fare domande pericolose. Mi manca un po’ l’ambiente del calcio italiano che è un po’ particolare».