Pavard sulla scia di Mkhitaryan? Primo indizio con la Salernitana

Pavard sulla scia di Mkhitaryan. Con la Salernitana infatti si è iniziato a sentire il fatidico interrogativo: perché gioca sempre il francese?

COME MKHITARYAN – Pavard è sulla strada per diventare la nuova ossessione di Inzaghi. E quindi degli interisti. Sulla strada di quanto visto con Mkhitaryan, preparatevi a leggere spesso la domanda “ma perché gioca sempre Pavard?”. In Inter-Salernitana è già successo. E nella stessa partita si è iniziata a capire anche la risposta.

ELEMENTO FONDAMENTALE – Inzaghi non ha rinunciato a Pavard per la sfida contro gli ultimi in classifica. Malgrado gli ottavi di Champions League con l’Atletico Madrid in programma martedì. E malgrado lui per primo abbia detto nel post partita che Bisseck avrebbe meritato di giocare. Ma allora perché ha giocato il francese? Perché ormai la presenza dell’ex Bayern Monaco è un fattore nella manovra prossimo a diventare irrinunciabile. Come Mkhitaryan. Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Pavard nominalmente fa il difensore. Ma poi finisce per trovarsi ovunque. Come un centrocampista. O un’ala. Con la Salernitana ha chiuso primo per tocchi, 104, primo per passaggi tentati, 94, realizzati, 92, col 98% di percentuale realizzativa, secondo per passaggi in avanti, 51, e primo per passaggi realizzati sulla trequarti, 32. Un elemento ormai perfettamente inserito nello spartito di squadra. Di più, ormai uno dei suonatori principali. Fondamentale per far nascere e sviluppare la manovra della squadra. E quindi un nuovo irrinunciabile di Inzaghi.