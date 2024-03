Pavard al centro della difesa? Dalla Francia un possibile indizio

Benjamin Pavard può giocare questa sera al centro della difesa in Germania-Francia. Didier Deschamps lo utilizzerà probabilmente in quel ruolo, Simone Inzaghi deve seguirlo.

PROBLEMI – Francesco Acerbi non è sicuro di essere presente in vista della prossima partita. Prima della fine della sosta ci sarà la sentenza per il caso Juan Jesus nato durante la gara con il Napoli. Oltre al problema dell’ex Lazio si è aggiunto anche l’infortunio di Stefan de Vrij, rientrato ieri dal ritiro dell’Olanda per uno stop agli adduttori. Non c’è grandissima fiducia sul rientro del calciatore, che a inizio settimana prossima farà degli esami per capire cosa c’è realmente che non va.

NUOVO RUOLO – Senza i due che sono stati sempre utilizzati difensori centrali l’Inter dovrà affidarsi ad un’altra scelta. Tra le opzioni ci sono Yann Aurel Bisseck, che però sembra troppo sicuro dei suoi mezzi per giocare in mezzo, e Benjamin Pavard. Didier Deschamps potrebbe utilizzarlo questa sera da centrale in una difesa a quattro, l’indizio perciò è chiaro. Dalla partita tra Germania e Francia Simone Inzaghi ha la possibilità di capire se potrà utilizzare l’ex Bayern Monaco in quel ruolo per sopperire all’emergenza. Il prossimo impegno è quello del giorno successivo a Pasqua: a San Siro arriva l’Empoli.