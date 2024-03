Esposito, il fratello: «Pio inquadrato. Lo bacchetto e lo stuzzico»

Salvatore Esposito, fratello più grande e suo compagno allo Spezia, ha parlato per Cronache di Spogliatoio del primo anno in Serie B di Francesco Pio, in prestito dall’Inter.

PRIMA ESPERIENZA – L’attaccante classe 2005 Francesco Pio Esposito sta facendo la sua prima esperienza fuori dall’Inter in Serie B con lo Spezia. Il fratello Salvatore ha rivelato qualcosa riguardo la crescita: «Mio fratello Pio è molto inquadrato. Quest’anno risparmia l’affitto stando qui con me! Io sono a centrocampo, lui in attacco. Lui non si lamenta con i compagni, sono io che lo bacchetto e lo stuzzico un po’ per fargli limare qualche dettaglio. A volte ci vado giù più pesante e lui me lo fa notare».