Onana-Handanovic, con il Lione si ripropone il dualismo! Una certezza

Onana nell’ultima amichevole con il Lens era assente mentre nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto ha giocato nella “seconda formazione” schierata da Inzaghi. Il portiere camerunense è partito per Cesena dove stasera alle 20.30 l’Inter sfiderà il Lione. Il tecnico cambia copione o si affida alla certezza?

PRESENTE – André Onana nell’ultima amichevole con il Lens non era presente mentre nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto ha giocato nella “seconda formazione” schierata da Simone Inzaghi. Stasera alle ore 20.30 l’Inter sfida il Lione nella penultima amichevole precampionato e Onana sarà regolarmente presente. Finora il dualismo con con Samir Handanovic ha visto prevalere sempre lo sloveno che è partito dal 1′ contro ogni avversario. Tutto fa pensare che Inzaghi non abbia intenzione di cambiare copione con il Lione, dunque è altamente probabile che tra i pali dal 1′ ci sia sempre Handanovic con Onana pronto a subentrare per mettere minuti nelle gambe.