Inter-Lione LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

Inter-Lione è la quarta amichevole pre-campionato della squadra di Simone Inzaghi: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto a Cesena alle ore 20:30. Di seguito ...

Inter-Lione è già la penultima amichevole precampionato. Al Manuzzi di Cesena calcio d’inizio alle 20.30, con la squadra di Inzaghi che dovrà mostrare qualche progresso visto che l’esordio ufficiale è vicino. NON MANCA MOLTO – Inter-Lione ...

Il Lecce perde anche un’altra amichevole prima dell’inizio di campionato di Serie A (e l’esordio con l’Inter), questa volta contro il Parma, formazione di Serie B. Decisivo il gol di Mihaila per l’1-0 finale. ALTRA SCONFITTA ...

29 Luglio 2022 - 22:40

Sono 21 i giocatori convocati da Peter Bosz per l’amichevole in trasferta contro l’Inter (a Cesena) in programma sabato alle 20:30. Subito dentro un nuovo acquisto, ben cinque gli assenti sicuri. I CONVOCATI – Il Lione ...