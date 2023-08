Nota tattica di Cagliari-Inter: Calhanoglu si riprende la regia

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Cagliari-Inter parliamo della prestazione di Calhanoglu.



RITORNO SUL TRONO – Dopo una partita vissuta tra le pieghe col Monza, nel lavoro oscuro, con compiti specifici e particolari ritagliati da Inzaghi, col Cagliari Calhanoglu ha ricordato a tutti perché l’Inter ha puntato tanto su di lui da decidere di cedere Brozovic. Il turco si è ripreso la regia con una prestazione dai numeri esagerati.

UOMO OVUNQUE – Calhanoglu ha subito messo in chiaro le cose, iniziando dai primi minuti a giocare a tutto campo. Guardiamo la heatmap del numero 20 presa da Whoscored:

Il turco è partito nel suo ormai consueto ruolo di regista basso, ma si è trovato praticamente ovunque. Dettando i ritmi, ma trovandosi anche sulla trequarti per sviluppare la manovra. La base di tutto questo è stata la corsa. Calhanoglu è stato primo per km percorsi, con 12,787. Senza per questo perdere lucidità: la sua percentuale di passaggi completati è un 98%. Quasi incredibile.

REGIA E DIFESA – Vediamo quindi i tocchi del numero 20 sempre da Whoscored:

In totale sono 127, primo della squadra. Con ben 111 passaggi tentati, 105 realizzati (primo in entrambe le statistiche). Di cui 13 lanci lunghi (11 realizzati), 48 passaggi realizzati in avanti, primo della partita, e 23 sulla trequarti, sempre primo. Una prova da maestro della regia. Al conto aggiunge 2 tiri, un’occasione da gol e un passaggio chiave. Ma la prova del turco è stata anche di grande presenza in fase difensiva. Nelle sue corse ha coperto su tutto e tutti, arrivando fin nel cuore dell’area. Risultando primo per contrasti (6), recuperi (12), con 2 spazzate e 3 respinte. Con anche 3 contrasti aerei, di cui 2 vinti. Palle perse? Secondo Whoscored zero. Una prestazione da dominatore del centrocampo.