Il Napoli di Spalletti ha qualità da dominatore della Serie A

Il Napoli di Spalletti è stata la miglior squadra di questo campionato. La base di partenza è un gioco offensivo fatto di possesso palla e scambi corti, con grande qualità offensiva.

TATTICA – Il Napoli di Spalletti si identifica col 4-3-3, e con uno stile di gioco votato al possesso (primi per possesso palla col 61,9% medio). La manovra si sviluppa dalla difesa, col portiere Meret che lancia lungo il meno possibile e grande coinvolgimento di difensori e terzini. La modalità è una fitta trama di passaggi corti. Le fasce sono la zona di costruzione preferita, arrivando dalla prima costruzione alla rifinitura con gli interni di centrocampo e gli esterni d’attacco. Il reparto offensivo è il fiore all’occhiello della squadra di Spalletti, con Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen che hanno dominato la Serie A intera.

STATISTICHE – La prima statistica da ricordare è che il Napoli è già campione d’Italia per la stagione 2022-2023. I campani con i loro 83 punti sono già irraggiungibili per tutti. Una parte del successo viene dalla miglior difesa della Serie A. Sono 25 i gol subiti, anche se paradossalmente 14 sono arrivati tra le mura amiche (secondo miglior risultato in A, ma più che in trasferta). A conferma della qualità della fase difensiva, la difesa azzurra è la seconda migliore anche per tiri subiti. Il Napoli però è anche il miglior attacco del campionato con 70 gol fatti e la prima per tiri in porta a partita (5,6). Un punto di forza sono i calci piazzati: 17 le reti arrivate da queste situazioni, il secondo miglior risultato in A.

DETTAGLI – I protagonisti assoluti della stagione del Napoli sono noti, per nome, qualità e rendimento. Quindi andiamo a vedere altri nomi che hanno statistiche sorprendenti. Con una eccezione: non si può non menzionare Osimhen, che con 23 gol già segnati punta al titolo di capocannoniere. Il nigeriano è primo per rendimento secondo i rating di WhoScored di tutto il campionato, e anche primo assoluto per tiri a partita con 4,2. Al suo attivo anche 4 assist. Mario Rui è una fonte di gioco per Spalletti: terzo per passaggi medi, primo per cross, secondo per passaggi lunghi, primo per passaggi chiave, primo per falli subiti. Al suo attivo 6 assist. Piotr Zielinski non ha certo vissuto una grande stagione per rendimento generale, ma resta un elemento di qualità con doti importanti: secondo per cross, primo per passaggi chiave assieme a Mario Rui, secondo migliore negli assist con 7 passaggi vincenti.