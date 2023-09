Mkhitaryan punto fermo di Inzaghi: indicazione da Inter-Fiorentina

Henrikh Mkhitaryan continua a essere un vero e proprio punto fermo per il centrocampo di Simone Inzaghi. Come conferma anche questo inizio di campionato e il minutaggio di Inter-Fiorentina.

PUNTO FERMO – Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di rinunciare a Henrikh Mkhitaryan. Troppo importante l’armeno per il suo centrocampo, tanto da aver già ‘risolto’ uno dei dubbi prestagionali: chi avrebbe fatto il titolare tra lui e Davide Frattesi. In queste prime tre gare l’indicazione è chiara e lo si è visto anche in Inter-Fiorentina, dove dei tre centrocampisti titolari l’armeno è l’unico a non essere uscito dal campo. Fuori Barella proprio per l’ingresso di Frattesi, fuori Calhanoglu per l’ingresso di Asllani, ma Mkhitaryan è rimasto al suo posto per tutti e 90 i minuti di gioco (più recupero). L’unica sostituzione in tre partite è arrivata nel finale a Cagliari, ma soltanto a causa del duro contrasto che lo ha costretto a uscire per il dolore al ginocchio. Un punto fermo già dalla scorsa stagione, e anche quest’anno le gerarchie sembrano essere piuttosto chiare.