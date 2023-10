Lukaku-Lautaro Martinez coppia (gol) che scoppia meglio senza Inter

Lukaku-Lautaro Martinez rappresenta il passato dell’Inter ma non solo. Lukaku ha già voltato pagina grazie all’occasione datagli dalla Roma, Lautaro Martinez continua sullo stesso spartito nerazzurro di sempre ma migliorando in tutto. La “Lu-La” non esiste più ma non è un problema per nessuno. La “Lu” senza “La” funziona ancora, la “La” senza “Lu” funziona meglio

RAFFICA DI GOL – Con sette gol nelle prime otto partite Romelu Lukaku si è già preso la Roma giallorossa. Cinque reti su sette apparizioni in Serie A e due su due in Europa League, che è la competizione internazionale che più gli si addice. La nuova vita calcistica di Lukaku inizia nel migliore dei modi. Non stupisce, perché segnare è il lavoro del classe ’93 belga. Stupisce, invece, il cambio di marcia fatto da Lautaro Martinez senza Lukaku al suo fianco. Undici gol in dieci partite, di cui dieci nelle otto uscite in Serie A e uno nelle due di Champions League, che è il palcoscenico su cui cercare rivalsa dopo la Finale di Istanbul. Probabilmente nessuno si aspettava questo Lautaro Martinez post-Lukaku. Nemmeno Lukaku se lo aspettava ma lo temeva. Ed è questo il principale motivo della “fuga” da Milano. Il numero 90 giallorosso, continuando su questo ritmo, si candida per essere il primo sfidante del numero 10 nerazzurro nella lotta al titolo di capocannoniere. Una sfida nella sfida tra ex compagni di squadra (ed ex amici?). Il 29 ottobre a San Siro non andrà in scena la resa dei conti ma qualcosa di molto simile: Inter-Roma è la partita che ufficializzerà la fine della “Lu-La”, la coppia ormai scoppiata lontano dall’Inter, ma forse non solo calcisticamente. Lukaku sarà solo il calciatore più atteso, Lautaro Martinez l’uomo.