Lukaku fa tre su tre con l’Inter nonostante gli infortuni

Nonostante i numerosi infortuni che ne hanno minato la stagione – specialmente nella parte pre-Mondiale – Romelu Lukaku ha raggiunto un prestigioso traguardo personale nella gara contro l’Atalanta. Il belga, infatti, per la terza stagione consecutiva in nerazzurro ha raggiunto la doppia cifra di gol.

TRE SU TRE – Nella sfida vinta per 3-2 contro l’Atalanta, Romelu Lukaku ha raggiunto un prestigioso traguardo personale con la maglia dell’Inter. L’attaccante belga, infatti, con la rete siglata al primo minuto di gioco è arrivato in doppia cifra anche in questo campionato di Serie A. Il tutto nonostante i numerosi infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo e che, anche nell’ultimo periodo, non gli hanno permesso sempre di disputare 90 minuti in campo. Lukaku nelle precedenti due stagioni in Italia aveva messo a segno 23 reti (2019-2020) e 24 reti (2020-2021). Arrivando ora a 10 e raggiungendo così per la terza volta su tre la doppia cifra nella classifica marcatori.

FUTURO – Certo, difficile che questo dato sia migliorato. Non tanto per lo stato di forma di Romelu Lukaku che, con il passare delle partite, sta tornando quello ammirato ai tempi di Antonio Conte. Ma più che altro perché difficilmente Simone Inzaghi lo rischierà nell’ultima partita di campionato contro il Torino, tenendo in considerazione la finalissima di UEFA Champions League a Istanbul il 10 giugno. Sebbene non sia da escludere. Dopo l’infortunio di Joaquin Correa (vedi ultime), infatti, sono solo tre gli attaccanti a disposizione del tecnico (Lukaku compreso). Che potrebbe però far giocare Edin Dzeko (con l’Atalanta a riposo dal primo minuto) e, perché no, lanciare qualche giovane dal vivaio.