Handanovic, ‘The last dance’: Torino-Inter fa 455 e chiude un cerchio

Per Samir Handanovic Torino-Inter sarà con ogni probabilità l’ultima partita in maglia nerazzurra. Il portiere sloveno si prepara infatti per scendere in campo da titolare per raccogliere la presenza numero 455. A chiusura di una storia lunga 11 anni.

NUMERO 455 – Per Samir Handanovic sabato non sarà una serata come le altre. Torino-Inter, infatti, rappresenta con ogni probabilità la sua ultima presenza in maglia nerazzurra. Quella numero 455, dopo essere sceso in campo nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (vedi articolo). Difficile pensare che lo sloveno riesca a prendere il posto di André Onana in finale di UEFA Champions League e, proprio per questo, la gara contro i granata rappresenterà la sua last dance. Una carriera, quella di Handanovic all’Inter, iniziata ben 11 anni fa. Che ha visto, inoltre, l’esordio in campionato proprio contro quel Torino contro cui chiuderà l’esperienza in nerazzurro (e, forse, con il calcio).

LUCI E OMBRE – La carriera di Samir Handanovic all’Inter ha vissuto diversi bassi, ma anche molti alti. A partire dalla fascia da capitano, passando per la qualificazione alla UEFA Champions League dopo sei anni dal suo arrivo a Milano, per finire con i cinque trofei vinti nelle ultime stagioni. Uno scudetto, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia. Senza contare la finale di Europa League e proprio la finale di Champions League in programma il 10 giugno. Insomma, una carriera che ha visto Samir Handanovic prendersi le sue soddisfazioni. Ora resta da chiudere la sua carriera all’Inter con una vittoria, proprio contro quel Torino dove tutto è cominciato. E chissà che da Istanbul non arrivi anche la ciliegina sulla torta delle 455 presenze…