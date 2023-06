Lukaku, con il Belgio per segnare e cancellare l’incubo Istanbul!

Romelu Lukaku non ha finito nel migliore dei modi la sua stagione con l’Inter. La finale persa in Champions League rimarrà nella sua mente, questa sera ci sarà l’occasione per redimersi con il Belgio.

REDENZIONE – Tante volte in carriera Romelu Lukaku si è dovuto rialzare dopo una sconfitta cocente. È successo dopo la finale di Europa League persa con il Siviglia per il suo autogol, succede oggi in seguito alla Champions League persa con il Manchester City. Il colpo di testa finito sulle gambe di Ederson rimarrà nella testa del calciatore, che ha condannato amaramente l’Inter a non arrivare almeno ai tempi supplementari. Gli ultimi mesi in campo hanno sicuramente spiegato il motivo per cui Lukaku è indispensabile per i nerazzurri, anche in vista della prossima stagione. Questa sera con il Belgio l’attaccante si può redimere tornando al gol nella qualificazione per gli Europei, dove ha già fatto una tripletta all’esordio con la Svezia. Il suo futuro non è certo, ma la dirigenza del club meneghino lavorerà per riportarlo a casa.