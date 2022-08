Lecce-Inter -1, una sola vittoria all’esordio in Serie A per i salentini

Manca un solo giorno al tanto atteso inizio della Serie A e a Lecce-Inter. I salentini nella loro storia hanno ottenuto una sola vittoria all’esordio in campionato, risalente al 2010. Di seguito tutti i numeri raccolti nelle sedici (fin qui) partecipazioni alla massima divisione del calcio italiano.

UNA SU SEDICI – Ci siamo quasi, manca ormai un solo giorno a Lecce-Inter, sfida di esordio del prossimo campionato di Serie A per le due squadre. Una gara storicamente non proprio fortunata per i salentini, che sono alla diciassettesima partecipazione al massimo torneo del calcio italiano. Su sedici prime giornate disputate fin qui dai giallorossi, la vittoria è arrivata in una sola occasione. Nel 2010-2011 per la precisione, con il trionfo in casa per 1-0 contro la Fiorentina. Di contro sono poi arrivate nove sconfitte e sei pareggi fin dall’esordio assoluto in Serie A nella stagione 1985-1986 (2-2 in trasferta contro il Verona).

Lecce-Inter, i giallorossi esordiscono in casa: i precedenti

ESORDI CASALINGHI – Delle sedici gare disputate fin qui all’esordio, i salentini ne hanno disputate 6 in casa (Lecce-Inter sarà la settima). Oltre alla vittoria citata nel paragrafo precedente contro la Fiorentina, sono arrivati tre pareggi (nel 2001 contro il Parma, 1-1, nel 1999 contro il Milan, 2-2, e nel 1990 contro il Napoli, 0-0) e due sconfitte (nel 2011 contro la Lazio per 2-4 e nel 1993 per 0-1 contro il Milan). Un ruolino di marcia sicuramente non favorevole tenendo in considerazione le prime giornate di campionato. Starà all’Inter, domani sera, far sì che il numero di vittorie dei giallorossi resti fermo a 1.