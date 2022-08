Pandini: «Inter Women, mi sento cresciuta! Sarà un campionato tosto»

Marta Pandini, centrocampista dell’Inter Women, in un’intervista su Inter TV ha detto la sua riguardo il nuovo campionato e la preparazione estiva.

PREPARAZIONE ESTIVA – Marta Pandini parla della preparazione della squadra e dell’imminente inizio del campionato: «La preparazione prosegue bene, io sto bene. La squadra si sta preparando al meglio in vista del campionato. La preparazione è un periodo delicato e importante per la stagione. Mi sento cresciuta a livello fisico e a livello personale. Come obiettivo c’è quello di migliorarsi e vincere qualcosa. Il campionato che affronteremo sarà tosto. Il Parma come tutte le altre società punterà a fare il meglio, sarà di alto livello».