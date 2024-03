Lautaro Martinez, in Serie A non potevi tornare meglio! Sosta al top

Lautaro Martinez ha vissuto un pomeriggio turbolento dopo aver visto l’aereo partire in ritardo. Ha saltato l’allenamento odierno, ma sta tornando come meglio non poteva fare in Italia.

STORICO – Un anno e mezzo di tempo dall’ultimo gol con l’Argentina. Lautaro Martinez a Los Angeles si è sbloccato segnando il definitivo 3-1 dell’albiceleste contro Costa Rica. Il suo gol è valso il nono posto nella classifica marcatori all-time della Nazionale: 22 i suoi timbri con la prestigiosa maglia vestita da fenomeni del calcio come Diego Armando Maradona e Lionel Messi. El Toro si è avvicinato a mostri sacri e ora ha un solo obiettivo: tornare a dominare la Serie A.

RITORNO – L’aereo ha fatto tardi nel pomeriggio, il numero 10 dell’Inter tornerà domani ad Appiano Gentile per fare il suo primo allenamento con l’attenzione alla partita con l’Empoli. Lunedì la squadra di Simone Inzaghi deve ricominciare a vincere, perché gli ultimi due impegni non sono stati affatto convincenti. Una sconfitta, decisiva in Champions League, a Madrid ed un pari beffardo a San Siro con il Napoli. A Pasquetta c’è bisogno di redenzione, anche per il bomber argentino. Non segna dal 28 febbraio in Serie A, precisamente dall’infrasettimanale con l’Atalanta. Genoa, Bologna in panchina e Napoli sono stati i passi falsi di Lautaro Martinez, chiamato a trascinare ancora la Beneamata verso la seconda stella.