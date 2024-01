Lautaro Martinez, non solo gol: in Napoli Inter impatto totale

Lautaro Martinez è con merito il migliore in campo di Napoli-Inter. Non soltanto per il gol che in pieno recupero decide la partita e permette ai nerazzurri di conquistare la terza Supercoppa Italiana consecutiva. Ma anche per il suo impatto totale nel corso del match.

GIOCATORE TOTALE – Lo ripetiamo da tempo: da quando ha sul braccio la fascia di capitano, Lautaro Martinez ha decisamente fatto il salto di qualità. In termini di realizzazione (specialmente in campionato, con 18 centri in 18 presenze), ma non solo. Lo dimostra Napoli-Inter. L’argentino ha sì messo a segno la rete decisiva che ha consegnato la Supercoppa Italiana ai nerazzurri, ma anche messo in mostra una prestazione totale. Tanto da ricevere la meritata nomina di migliore in campo. Tanta corsa (9,6 chilometri), 45 palle giocate, 75% di passaggi riusciti (21) e un recupero palla. Lautaro Martinez ha lottato come un leone su ogni palla, con la ciliegina sulla torta del gol segnato. Un capitano vero, ma anche il grande leader tecnico di questa Inter.