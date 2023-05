Lautaro Martinez entra e cambia Inter-Sassuolo: ora -2 dal record

Lautaro Martinez entra nell’intervallo di Inter-Sassuolo (4-2) e dà una scossa alla partita. L’argentino firma il gol numero 20 in questa stagione, portandosi così a due lunghezze da un duplice traguardo.

A TESTA BASSA – Lautaro Martinez parte dalla panchina in Inter-Sassuolo, dopo le fatiche del derby col Milan in Champions League. Tuttavia Simone Inzaghi è costretto a metterlo in campo all’intervallo, ben prima del previsto, a causa del problema fisico di Joaquin Correa. E il Toro ha caricato a testa bassa contro la difesa neroverde, assieme all’amico Romelu Lukaku. Commette subito un errore “dei suoi”, ma poi si fa perdonare presto. Il numero 10 porta dinamismo all’attacco nerazzurro, mettendo il Sassuolo all’angolo prima del moto di orgoglio che porta il risultato sul 3-2. E proprio il terzo gol dell’Inter porta la sua firma, nonostante una deviazione decisiva. Un gol dal peso specifico non indifferente, per la stagione e la storia di Lautaro Martinez.

SEMPRE AFFAMATO – Quello del momentaneo 3-0 al Sassuolo è il ventesimo gol di Lautaro Martinez in questo campionato. Nonché la rete numero 24 in questa stagione, considerando tutte le competizioni. Ciò significa che, con un solo gol, il Toro raggiungerebbe i numeri della scorsa stagione, sin qui la migliore della sua carriera. Pertanto, basterebbero 2 reti a Lautaro Martinez per rendere questa la sua stagione più prolifica di sempre. E non solo. Perché quella di ieri sera è la rete numero 98 di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Altri due gol, e il Toro raggiungerebbe il traguardo storico della tripla cifra. Un traguardo più che alla portata, con altre quattro (almeno) gare da giocare in questa stagione.