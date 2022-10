Lautaro Martinez chiamato a sbloccarsi proprio là dove tutto è iniziato

Dopo la partita contro il Sassuolo, prosegue il periodo senza gol di Lautaro Martinez. L’ultima rete dell’argentino in maglia Inter risale al 30 agosto nel match contro la Cremonese. Tanto, troppo per un attaccante del suo livello. Ora è chiamato a sbloccarsi al Camp Nou, dove arrivò il suo primo gol in Champions League.

DATA DA RICORDARE – Il 2 ottobre 2019 è sicuramente una data da ricordare per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, alla seconda stagione con la maglia dell’Inter, ci mise infatti due minuti per segnare il suo primo gol in carriera in UEFA Champions League. Dove? Contro il Barcellona al Camp Nou, naturalmente. Un gol che, purtroppo, non bastò ai nerazzurri, rimontati da una doppietta di Luis Suarez. Ma anche da un rigore netto non concesso a Stefano Sensi che propiziò proprio il pareggio blaugrana (a proposito di polemiche relative agli arbitraggi, ndr…).

BUONA LA… SECONDA – E allora quale migliore occasione di sbloccarsi per Lautaro Martinez, se non proprio là dove tutto è iniziato? Le speranze dell’Inter di uscire con un risultato positivo dalla sfida del Camp Nou passano soprattutto da lui, che lo scorso anno si è dimostrato in grado di segnare in un altro grande stadio. Ovvero quello di Anfield, nello 0-1 contro il Liverpool. L’ultima rete segnata da Lautaro Martinez, che nelle prime tre gare della fase a gironi di questa edizione non è ancora riuscito a trovare la via del gol.