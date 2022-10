Pardo: «Difensori Inter bolliti? Inzaghi si tutela! L’obiettivo a Barcellona…»

Pardo analizza l’ultimo periodo dell’Inter, guardando anche al recente passato di Inzaghi. Il giornalista, in collegamento con “Tutti Convocati” su Radio 24, commenta le condizioni dei nerazzurri e quelle del Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni, in vista della prossima sfida di Champions League al Camp Nou.

SEMPLIFICARE – Pierluigi Pardo interviene durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” per fare il punto della situazione sull’Inter. Il giornalista, in vista della sfida contro il Barcellona, dichiara: «I primi mesi in nerazzurro di Simone Inzaghi, soprattutto tra ottobre e gennaio, sono stati fuorvianti. L’Inter ha giocato un calcio bellissimo. Anche più bello di quello di Antonio Conte, dal punto di vista estetico e della padronanza del gioco in mezzo al campo. Però, per riuscire a fare quel gioco lì, devi stare bene fisicamente e mentalmente. In questo momento l’Inter non lo è. Anche perché i numeri difensivi dell’Inter sono brutti in questa stagione. I difensori (vedi articolo) sono diventati tutti bolliti? Non credo proprio che sia così, nonostante l’evidente calo dei giocatori. Quindi conviene tutelarsi e semplificare. Inzaghi lo sta facendo. Quella con il Barcellona è stata una stella cometa. Ora vediamo cosa succede al Camp Nou, dove l’Inter parte con l’obiettivo del pareggio. Poi la partita ha mille sfaccettature. Il Barcellona nelle ultime gare non è quello di un mesetto fa». Questo il pensiero di Pardo in vista del prossimo impegno dell’Inter.