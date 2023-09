Lautaro Martinez vs Beltran, Inter-Fiorentina è questione argentina

La sfida nella sfida in Inter-Fiorentina di questa sera è anche quella tra Lautaro Martinez e Lucas Beltran, punte di diamante dei rispettivi attacchi. Una questione tutta argentina, visto il dualismo anche in nazionale dopo le convocazioni di Lionel Scaloni.

QUESTIONE ARGENTINA – Per Lautaro Martinez e Lucas Beltran, Inter-Fiorentina non sarà una partita come le altre. I due, infatti, sono tra gli attaccanti convocati da Lionel Scaloni per gli impegni dell’Argentina durante questa sosta per le nazionali. Simone Inzaghi da una parte e Vincenzo Italiano dall’altra puntano sui due per decidere la gara in programma questa sera (ore 18.30) a San Siro. Una questione tutta argentina, con lo sguardo sicuramente attento del Commissario Tecnico dell’Albiceleste, che seguirà proprio l’operato dei due attaccanti. Con un Lautaro Martinez che dovrà confermare il suo inizio di stagione decisamente scoppiettante.