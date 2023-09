Milan, guai in vista? Indagine della Procura FIGC prima del Derby − SM

Milan, guai in vista per il comportamento dei propri giocatori? In vista del Derby della Madonnina partono indagini dalla Procura della FIGC.

INDAGINE − Secondo quanto reso noto da SportMediaset, in vista del Derby della Madonnina che il Milan giocherà contro l’Inter sabato 16 settembre, non ci sono notizie propriamente buone per il club rossonero. La novità consiste nel fatto che: «Per il Milan parte un’indagine dalla Procura FIGC che indaga sui cori contro la Juventus cantati dai giocatori rossoneri sul pullman dopo la terza giornata».