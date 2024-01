Klaassen a rischio? Un dettaglio non gioca a suo favore nell’Inter

Klaassen non può dirsi pienamente soddisfatto della sua prima parte di stagione all’Inter. Quattro mesi con più ombre che luci per il centrocampista olandese, che completa la rosa di Inzaghi ma senza aggiungere molto. La sua posizione è a rischio e lo sarà fino al 31 gennaio

KLAASSEN SUL PODIO – Il calciomercato di riparazione per l’Inter può essere tale solo mettendo mano alla rosa… in entrata e in uscita. E se in entrata è imminente l’ingresso dell’esterno destro Tajon Buchanan (Club Brugge), anche in uscita le trattative avanzano. Al passo di addio i due esuberi non iscritti in lista UEFA. Si tratta dei centrocampisti Lucien Agoumé e Stefano Sensi, che Simone Inzaghi vede poco e niente. La conferma arriva dalle statistiche sui minuti giocati. Escludendo il terzo portiere Raffaele Di Gennaro – mai utilizzato in stagione – e i giovani spesso aggregati dalla Primavera per allungare la panchina, Agoumé è il calciatore che vede meno il campo: solo una presenza da 4′ (più recupero) per il classe 2002 francese. Segue proprio Sensi con 64′ in quattro partite (16′ di media). Al terzo posto il dodicesimo Emil Audero con 210′ in due uscite (m. 105′) grazie alla Coppa Italia ma gli estremi difensori non possono rientrare in questo gruppo. Pertanto, a chiudere il podio alle spalle di Agoumé e Sensi ecco Davy Klaassen: 218′ in dieci presenze (m. 22′ circa). Troppo poco per il classe ’93 olandese. Cosa succederà ora?

Klaassen e Inter: avventura agli sgoccioli?

DETTAGLIO DA MONITORARE – Il dato di Klaassen è allarmante, perché perfino l’infortunato Juan Cuadrado trova un minutaggio maggiore nella prima parte di stagione con l’Inter di Inzaghi: 262′ in nove gare (m. 29′ circa). La Top-5 dei calciatori di movimento meno utilizzati da Inzaghi finora si chiude con Kristjan Asllani: 410′ in diciassette apparizioni (m. 24′ circa). In pratica, dopo Agoumé e Sensi, l’olandese Klaassen è il calciatore meno “visto” da Inzaghi. L’ultima opzione nelle rotazioni della linea mediana. Quando c’è da inserire qualcuno, Inzaghi inserisce prima Asllani. Ecco perché Klaassen, in un certo senso, è a rischio taglio nell’Inter. L’uscita di Agoumé e Sensi non libererà posti nella lista UEFA per la Champions League, quindi serve un avvicendamento. Dettaglio non da poco. Possibile che sia quello tra gli esterni destri Cuadrado-Buchanan ma non è detto. E in ogni caso potrebbe non essere l’unico. Nel caso in cui l’Inter riesca a regalarsi un altro innesto entro il 31 gennaio, magari in attacco e senza salutare Alexis Sanchez, il primo sulla lista degli esclusi sarebbe proprio Klaassen. Più di Asllani, sicuramente. E visto il calendario dell’Inter, Serie A e Supercoppa Italiana sarebbero le uniche competizioni nelle quali provare a trovare spazio. Il mercato a gennaio sa essere sorprendente: Klaassen riuscirà a tenersi la maglia nerazzurra o le combinazioni porteranno a un clamoroso taglio dopo nemmeno cinque mesi? L’Inter può valutare tutte le opzioni (“occasioni”), intanto.