La Juventus di Allegri punta sulla difesa e sui calci piazzati

La Juventus di Allegri sta trovando grande continuità di risultati, puntando primariamente sull’impostazione difensiva. I calci piazzati sono una risorsa importante, così come un ritrovato Vlahovic.

TATTICA – Allegri in questa stagione ha abbandonato il suo classico trasformismo per puntare in modo netto sul 3-5-2. L’idea di gioco è improntata a massimizzare la fase difensiva: possesso lasciato agli avversari, blocco basso e meno rischi possibili, soprattutto nei movimenti in avanti dei singoli. La Juventus non cerca il pressing, ma è in grado di portarlo in determinati momenti per cercare transizioni offensive rapide. Non si ricerca il possesso, con poche ragnatele di passaggi. La fisicità della squadra rende i calci piazzati una risorsa importante per trovare reti.

STATISTICHE – La Juventus è la seconda miglior difesa della Serie A con 13 gol subiti. Per tiri subiti però sono settimi, ma questo apparente paradosso si spiega col fatto che gli uomini di Allegri lasciano agli avversari spazio per cercare conclusioni da fuori area. In trasferta nello specifico gli 8 gol al passivo sono il miglior risultato in campionato, e di questi la metà sono arrivati nell’unica sconfitta stagionale col Sassuolo. La difesa è anche la migliore sui calci piazzati, con un solo gol al passivo. Un punto di forza confermato anche in fase offensiva: i 9 gol segnati su palla inattiva sono il miglior dato in A, e ben un quarto dei 36 gol totali della squadra. Non per questo va sottovalutata la produzione offensiva: i bianconeri sono quarti in A per tiri.

DETTAGLI – Federico Gatti è cresciuto molto in questa stagione, diventando un riferimento importante per la difesa. La sua fisicità è un fattore, così come il suo carattere. I 3 gol stagionali hanno risolto partite complicate. A centrocampo Adrien Rabiot fa la differenza in entrambe le fasi: secondo tra i centrocampisti per passaggi, terzo per tiri a partita, primo per dribbling, primo per contrasti e terzo per intercetti. Con anche 3 gol e 3 assist non stupisce sia primo per rendimento secondo Whoscored. Dusan Vlahovic è la nuova arma offensiva della Juventus. Il numero 9 ha ritrovato il feeling col gol, segnandone 6 nelle ultime 4 partite. In totale è a 12, miglior marcatore, ed è primo per tiri.