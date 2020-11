Inter-Torino 4-2, cinque dati statistici che potresti non...

Inter-Torino 4-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Romelu Lukaku Inter-Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Torino ha suonato la sveglia, dopo un’ora inguardabile, per la squadra di Conte. Ieri è finalmente ritornata la vittoria, dopo un mese a secco, con la rimonta da 0-2 a 4-2: ancora una volta c’è da sistemare il risultato in corsa, con due curiosità in tal senso dai dati statistici del match.

DUE – Le vittorie nel 2020 passando da 0-2 a 4-2. Prima di Inter-Torino c’era stato il celebre derby contro il Milan dello scorso 9 febbraio.

