Çalhanoglu via dal Milan a parametro zero: Inter in corsa con altre tre – Rai

Condividi questo articolo

Hakan Çalhanoglu Milan

Çalhanoglu è in scadenza di contratto col Milan al 30 giugno 2021 e sembra non ci siano margini per il rinnovo. Il centrocampista turco potrebbe andare via dai rossoneri a parametro zero e, secondo Ciro Venerato durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, l’Inter è fra le squadre che lo vogliono.

OCCASIONE A ZERO? – Hakan Çalhanoglu è stato un oggetto misterioso per il Milan sino allo scorso mese di giugno. Poi, alla ripresa della Serie A dopo il lockdown, è diventato un trascinatore dei rossoneri ora primi in classifica in Serie A. Il turco è però in scadenza di contratto a fine stagione, e per ora non c’è l’intesa per il rinnovo. Troppo alta la sua richiesta alla dirigenza milanista, circa sette milioni di euro netti, per ottenere un accordo. Per non perderlo a parametro zero non è esclusa una sua cessione a gennaio, ma intanto iniziano a muoversi le squadre. Secondo Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, sarà difficile che il Milan riesca a trattenere Çalhanoglu. Su di lui ci sono Inter e Juventus dall’Italia, oltre agli inglesi del Manchester United e agli spagnoli dell’Atlético Madrid. Il 2021 dovrebbe portare un trasferimento per Çalhanoglu: non è escluso che alla fine resti a Milano pur lasciando il Milan.