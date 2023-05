Inter, sognare non costa nulla. Vada come vada percorso indimenticabile

Dopo la vittoria nel doppio confronto in semifinale di Champions League contro il Milan, l’Inter ha raggiunto per la seconda volta negli ultimi tredici anni la finale della competizione. Da giocarsi contro una delle due corazzate Manchester City e Real Madrid. Sognare non costa nulla, ma vada come vada il percorso resterà indimenticabile.

A UN PASSO – Si sa, sognare è gratis. Ed è proprio questo il bello di poterlo fare. Sicuramente però a inizio stagione quasi nessuno sarebbe stato in grado di sognare così in grande come quanto fatto da Simone Inzaghi e dalla sua Inter in questa UEFA Champions League. Un percorso incredibile e indimenticabile che, al di là delle malelingue, ha visto i nerazzurri avere la meglio sul Barcellona (da poco ufficialmente campioni di Spagna) e resistere in un gruppo dove era presente anche il Bayern Monaco. Eliminando poi il Porto (quello che nell’ultimo decennio ha spesso e volentieri eliminato squadre italiane, come Juventus e Roma) e il Benfica. Che, per quanto se ne dica, non bisogna dimenticare, è uscito imbattuto in un gruppo con PSG e proprio quella Juventus che la Champions League l’ha salutata anzitempo. Infine la doppia vittoria sul Milan. Ed eccoci qui, con l’Inter a un passo dalla coppa.

IMPRESA – Vada come vada, questi giorni che separano l’Inter dalla finale di Istanbul andranno assaporati e goduti fino in fondo. Realizzando lentamente che è sì tutto vero e che i sogni a volte possono diventare realtà. Se però il 10 giugno così non dovesse essere, nulla cancellerà le emozioni provate e l’impresa che questa Inter ha fatto in questa stagione. Regalando(si) un’altra notte fantastica da vivere tutti insieme, uniti. Sotto un’unica bandiera. Quella nerazzurra.