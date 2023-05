Inter-Sampdoria Primavera 1-1 al 45′: botta e risposta con Sarr!

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Sampdoria Primavera sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di categoria (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Sampdoria Primavera, una gara fondamentale per i nerazzurri per mantenere vive le ultime speranze di raggiungere i playoff per giocarsi lo scudetto. La partita non inizia nel migliore dei modi con Owusu che prima va a un passo dal gol e si vede negare la rete da una grande parata di Tantalocchi. Poi con Ivanovic che al 17′ su una sponda di testa dalla destra sbuca nell’area piccola anticipando Kassama e Botis e mettendo in porta lo 0-1. Un vantaggio che dura poco, perché sull’azione successiva arriva un lancio lungo con spizzata di testa che trova Sarr in area: il nerazzurro sfrutta un’indecisione di Aquino e infila Tantalocchi trovando subito il pari. Nel finale di primo tempo la squadra di Chivu prova a trovare anche il gol del vantaggio, chiudendo il primo tempo in attacco senza però riuscire a segnare il 2-1.

