Inter, salta Politano-Spinazzola: che destino per Giroud?

Le ultime notizie di mercato danno per sicuramente saltato lo scambio tra Inter e Roma riguardante Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, una notizia che avrà ripercussioni anche sull’arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea

Al momento, notizia di pochi minuti fa (clicca QUI) sembra essere definitivamente saltato lo scambio tra Inter e Roma riguardante Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. I giocatori erano già rispettivamente a Roma e Milano pronti a unirsi alle loro rispettive squadre e a questo punto sembra torneranno indietro mettendo fine a quella che è stata una vera telenovela sviluppatasi nel giro di due giorni, con le visite mediche già svolte, l’attesa delle firme fino allo stop improvviso a causa della richiesta dell’Inter di svolgere nuovi test fisici su Spinazzola cambiando la formula del trasferimento. La fine imprevista di questa trattativa rischia però di avere ripercussioni anche su un’altra trattativa che l’Inter sta preparando da giorni, quella per l’arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea.

QUESTIONE NUMERICA – Per l’attaccante francese è tutto fatto da giorni, trovata l’intesa col giocatore che si è da tempo promesso a Conte e trovata anche l’intesa col Chelsea, facilitata dallo stesso Giroud che ha rinunciato a un milione di euro di ingaggio, proprio il milione che separava Inter e Chelsea, pur di sbloccare la trattativa. Sembrava tutto fatto e l’Inter non chiudeva l’operazione proprio perché aspettava di cedere Politano alla Roma, di cui Giroud dovrebbe prendere numericamente il posto in rosa. Ora, con il blocco della trattativa con la Roma, sembra che possa finire nel congelatore anche la trattativa per Giroud. L’Inter sicuramente proverà ad accontentare il giocatore e Antonio Conte che lo vuole fermamente trovando il prima possibile un’altra destinazione per Politano, a cui non mancano certo gli estimatori, ma i tempi sembrano essere inevitabilmente destinati ad allungarsi.