Inter, non puoi recriminare come altri! Gli ‘scandali’ sì ma a targhe alterne

L’Inter si è fermata ancora sul campo del Monza subendo una doppia beffa: il gol dell’1-3 annullato senza motivo e l’autorete di Dumfries al 93′ che di fatto regala un pareggio d’oro alla squadra brianzola. Inzaghi e Lautaro Martinez in particolare nel post partita hanno sfogato la rabbia per il grossolano errore di Sacchi ma a qualcuno non piace perché alcuni possono e altri no

TORTO – L’Inter sul campo del Monza ha messo in mostra i soliti limiti di sempre: ossia subire costantemente la rimonta e incassare troppi gol in trasferta, ormai due fattori frequenti che stanno condizionando l’intera stagione. Detto ciò, la squadra di Simone Inzaghi il suo lo aveva anche fatto siglando l’1-3 con Francesco Acerbi, peccato che l’arbitro Sacchi abbia fermato il gioco frettolosamente e per un fallo inesistente, togliendo di fatto la vittoria ai nerazzurri. Nel post match sia Inzaghi che Lautaro Martinez esprimono amarezza e rabbia per quanto successo.

Inter, lamentele giustificate ma per molti non va bene: scandali a targhe alterne

A qualcuno però sembra non andare giù perché le lamentele vanno bene, ma in base a chi le fa. E allora via con i retro pensieri e gli pseudo torti subiti dal Monza (?), tirati fuori ad hoc pur di non dare ragione ad una giusta recriminazione. Per non parlare di ormai noti episodi simili e meno simili capitati a Milan e Juventus per i quali si è urlato allo scandalo su TV, prime pagine, radio e chi più ne ha più ne metta. Il trattamento mediatico non è uguale per tutti ma ormai lo sappiamo, dispiace solo veder minimizzare errori gravi a targhe alterne.