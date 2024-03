Inter, la vittoria col Genoa porta incertezze difensive da migliorare

Inter-Genoa ha restituito una prestazione difensiva rivedibile degli uomini di Inzaghi. Senza fare tragedie, va capito e migliorato cosa non ha funzionato coi rossoblù.

VITTORIA SOFFERTA – Inter-Genoa è stata una vittoria sofferta per gli uomini di Inzaghi. Chiariamo però una cosa: sofferta sì, ma entro certi limiti. I nerazzurri hanno subito un’occasione iniziale, tripla, per poi andare in vantaggio per 2-0. A quel punto nel secondo tempo il gioco si è slegato, c’è stata un’evidente fatica a uscire dalla propria area. Ma i pericoli effettivi portati dai rossoblù sono stati relativi. Quindi, in giro si sono letti toni decisamente esagerati. Lo stesso la solidità difensiva è un fattore importante nella stagione. E quindi va analizzato e corretto cosa non ha funzionato.

AREA DA BLINDARE – Guardando i dati, l’Inter ha concesso 10 tiri al Genoa. In termini assoluti pochi, in linea con la media stagionale che è la migliore della Serie A. Un numero decisamente non preoccupante. Equamente divisi tra primo e secondo tempo. Non c’è stato quindi un crollo, né generale né nel corso della gara. Di questi però, 9 sono arrivati da dentro l’area. E ben 3 da dentro l’area piccola. La triplice occasione inziale di cui si parlava. La difesa di Inzaghi quindi non è stata ermetica come al solito. L’area è apparsa penetrabile. Ed è arrivata anche la rete del 2-2, annullata per fuorigioco. Curiosamente, i rossoblù hanno segnato sull’unica conclusione arrivata da fuori area. Al termine di un’azione insistita, con la difesa costretta a ripiegare bassa. Troppo bassa. Senza mai alzarsi per impedire le giocate. Per questo poi Vasquez ha potuto battere indisturbato da fuori. Quindi, l’Inter ha pagato una generica difficoltà a contrastare in modo attivo il gioco avversario. E la difesa passiva ha portato rischi superiori alle abitudini. Poi alla fine Sommer ha dovuto fare una sola parata. Ma per mantenere il livello, è imperativo non perdere la concentrazione. Nemmeno quando si vince.